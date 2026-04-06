Трясет бедрами в мини, поет о мальчиках: 13-летнюю Betsy захейтили за «Пубертат»

Россияне ополчились на певицу Betsy за сексуализацию детей в новом треке

13-летняя певица Betsy (Светлана Чертищева) вновь оказалась в центре скандала после выхода ее нового трека «Пубертат». На нее обрушилась волна хейта за сексуализацию образа ребенка в песне о половом созревании.

Клип на трек, опубликованный в Сети, начинается с того, что маленькая девочка, стоящая рядом с исполнительницей, задает ей вопрос: «А почему ты всегда смеешься, когда гуляешь с мальчиками?».

«У меня пубертат, <…> всегда говорю „нет“, иногда говорю „да“», — поет Betsy, делая в это время неприличные движения бедрами, которые едва прикрыты мини-юбкой.

Тексты песен для юной исполнительницы пишет ее отец — композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик. Многие считают, что слова в этих треках отнюдь не для детского исполнения. Так, в «Пубертате» есть еще строчки: «У меня бабки, лимоны, знаешь, ведь я не о фруктах». Пользователи задались вопросом, зачем ребенку петь о «баблишке».

«Фу, кринж», «Какая дичь», «Я больше не хочу платить за интернет», «У нее вообще есть песни с нормальным смыслом?», «Куда смотрят твои родители?» — пишут комментаторы.

Некоторые даже просят компетентные органы вмешаться и проверить трек на соответствие традиционным ценностям, боясь, что такой «взрослый» образ способен привлечь педофилов.

«Папа решил охватить специфическую целевую аудиторию», — отмечают они.

Тем временем под постами в соцсетях с клипом Betsy уже начали появляться комментарии от взрослых мужчин с завуалированными непристойными предложениями.

«Со мной будешь не смеяться, а плакать… от счастья, вылечим твой пубертат», — заявил один из них.

Это не первый скандал, в который попадает юная Чертищева. В начале 2025 года Генпрокуратура инициировала проверку хита «Сигма бой» в связи с откровенными танцами несовершеннолетних. Тогда и сама песня, и образы девчонок-исполнительниц вызвали огромный общественный резонанс.

