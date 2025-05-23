Три подмосковных проекта получили гранты президентского фонда культурных инициатив

Проекты из городских округов Коломна, Красногорск и Павловский Посад вошли в число победителей грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Один из победителей — проект коломенской центральной библиотеки «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений», расскажет о связи русского писателя Бориса Пильняка с городом. Именно здесь он стал писателем нового времени и пережил сильнейшие эмоциональные впечатления. Авторы проекта хотят познакомить читателей с Коломной через призму восприятия писателя, попытаться пройти его путь и ответить на вопросы о любви и смысле жизни. В проекте будут использованы его письма и ароматические ассоциации. «Лаборатория впечатлений — это краткий курс погружения в коломенский период жизни писателя Бориса Пильняка, из которого и были выделены ключевые эмоции и ароматы. Все они послужили основой для коллекции парфюмов «Пильняк и Коломна», разработанной аромахудожником.

Еще один победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив — проект центра развития гусельного искусства «Купина» им. Л. Я. Жук «Этно-спектакль Слово о полку Игореве». Постановку этно-спектакля приурочили к Году защитника Отечества. Средства гранта направят на создание музыкального материала, постановку, костюмы, а также фиксацию современного звучания «Слова о полку Игореве» посредством студийной аудиозаписи произведения инструментально-певческим ансамблем гусляров «Купина». Премьера спектакля запланирована на декабрь 2025 года и пройдет на сценах Москвы и г. о. Красногорск Московской области.

Музей «Княжий двор», Павлово-Посадский г. о., получил грант Президентского фонда культурных инициатив за проект «Фестиваль швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД», который должен стать продолжением нового туристического направления в Подмосковье — fashion-туризма. В Павловском Посаде работает много текстильных предприятий, которые выпускают качественные ткани, но с тканью нужно работать. Только мастерство швеи способно превратить кусок ткани в шедевр. К участию в фестивале приглашаются текстильные предприятия, ателье и Дома мод, творческие коллективы и команды организаций, дизайнеров и всех любителей моды. Фестиваль запланирован на сентябрь текущего года.

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