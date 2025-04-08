Три коллектива из Реутова стали лучшими на танцевальном фестивале

В ДК «Мир» города Реутов состоялся масштабный конкурс-фестиваль «Танцевальный калейдоскоп», в рамках которого артисты представили 58 танцевальных номеров в разных стилях и направлениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Победители были определены в нескольких номинациях. В категории «Народный танец» лучшим стал коллектив «Калинка» из Реутова, покорив жюри мастерством и самобытностью исполнения. В «Эстрадном танце» победу разделили реутовские ансамбли «Три четыре» и «Конфетти», а в номинации «Современный танец» эти же коллективы вновь оказались на высоте, подтвердив свой высокий уровень. Особую награду «За сохранение и развитие традиций народного танца» получил ансамбль «Девчата» из Реутова, чье творчество стало настоящим украшением фестиваля.

Конкурс-фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» проходил в Реутове уже в 14-й раз. В этом году он собрал более 370 участников из Реутова, Москвы и других городов Московской области. На сцене выступили 28 творческих коллективов.

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