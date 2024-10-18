Третью часть сериала «СМЕРШ. 1944» снимают в Ленинском округе

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе проходят съемки продолжения сериала «СМЕРШ. 1944», который будет приурочен к 80-й годовщине Великой Победы. Главные роли в третьей части популярной франшизы исполняют Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Создатели 16-серийного фильма в качестве локаций в Ленинском округе выбрали типологическую инсталляцию „Кинодеревня“, лесной массив, музей „Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле“, а также самые удаленные от глаз посетителей уголки заповедника. Помимо Игоря Петренко и Владислава Котлярского в съемках участвуют и другие известные актеры — Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов», — уточнили в пресс-службе «Горок Ленинских».

Там добавили, что съемки остросюжетного сериала о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны также проходили в Москве, Костроме и Ярославле. Режиссёром проекта стал Михаил Кабанов — автор картин «Живой», «Пять минут тишины. Море и горы», «Тверская» и других.

Уточняется, что события многосерийного фильма разворачиваются в 1944 году, когда война близится к финалу, но хребет фашистской Германии ещё не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, как добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Самое активное участие в этом принимают немецкие шпионы, но им противодействуют два капитана советской контрразведки. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные и опасные задачи командования как за линией фронта, так и в советском тылу.

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