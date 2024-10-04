Третья Московская неделя моды открылась в «Манеже»
Фото - © Анастасия Сивякова/РИАМО
Более 100 российских и зарубежных дизайнеров представят свои коллекции на подиуме в «Манеже» на третьей Московской неделе моды, передает корреспондент РИАМО.
Неделя моды пройдет с 4 по 9 октября.
В программе недели также будет открытый маркет, международный шоурум, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Московская неделя моды проходит параллельно с Международным форумом BRICS+ Fashion Summit.
Фото - © Анастасия Сивякова/РИАМО
Фото - © Анастасия Сивякова/РИАМО
Фото - © Анастасия Сивякова/РИАМО