«Товарищ Ким Чен Ын»: певец SHAMAN выпустил песню для лидера КНДР
Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил новую музыкальную композицию, которую посвятил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщает «Абзац».
Во время концерта Пхеньяне российский артист представил новую песню под названием «Солнце Кореи». Глава КНДР лично присутствовал на мероприятии.
«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын — Корею он ведет вперед! И только вместе с ним, и в ногу вместе с ним, шагает весь народ, шагает весь народ», — поет в припеве исполнитель хита «Я русский».
С первых аккордов Ким Чен Ын встал с кресла и стоя дослушал песню в исполнении Дронова. Кадры с его выступления распространяются в Сети.
Ранее выступавший от России SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление и отказался от победы на международном конкурсе «Интервидение».
