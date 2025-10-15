«Товарищ Ким Чен Ын»: певец SHAMAN выпустил песню для лидера КНДР

Во время концерта Пхеньяне российский артист представил новую песню под названием «Солнце Кореи». Глава КНДР лично присутствовал на мероприятии.

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын — Корею он ведет вперед! И только вместе с ним, и в ногу вместе с ним, шагает весь народ, шагает весь народ», — поет в припеве исполнитель хита «Я русский».

С первых аккордов Ким Чен Ын встал с кресла и стоя дослушал песню в исполнении Дронова. Кадры с его выступления распространяются в Сети.

Ранее выступавший от России SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление и отказался от победы на международном конкурсе «Интервидение».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.