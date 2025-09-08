Тяжелый недуг: Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» призналась, что у нее большие проблемы со здоровьем, сообщает «Вечерняя Москва».

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала журналистка.

По ее мнению, лучше сказать об этом в эфире, чем позволить аудитории питаться слухами. Точный диагноз она называть не стала, но дала понять, что он связан с областью груди.

В медиапространстве уже циркулировали сообщения о неважном самочувствии Симоньян. Пресса распространяла информацию о том, что во время совещания в администрации президента РФ у нее случился сердечный приступ.

Утверждалось, что Симоньян потеряла сознание и была срочно госпитализирована в НИИ Склифосовского. Однако главный редактор RT опровергла спекуляции о сердечном приступе.