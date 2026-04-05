«Тяжело и пусто»: семья приехала на могилу к Паше Технику в годовщину смерти

Ева Карицкая раскрыла, что во время последнего контакта они с Техником ругались

Семья рэпера Паши Техника (Ивлева) в первую годовщину смерти приехала почтить память на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе Московской области. Там же провели поминальный молебен, сообщает SHOT .

Супруга артиста Ева Карицкая поделилась, что год прошел без музыканта тяжело и пусто. Их семилетний сын Иван некоторое время назад попросил бабушку загадать желание, чтобы отец ожил.

Карицкая добавила, что их последний разговор с Техником завершился конфликтом, о чем она сожалеет. Также ей грустно, поскольку люди, находившиеся с музыкантом рядом, и не оказавшие ему помощь в важный момент, остались безнаказанными.

Техник умер 5 апреля 2025 года в Таиланде. Ему было 40 лет и он страдал от наркозависимости. Перед смертью рэпер несколько суток был в коме.

