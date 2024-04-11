Тимати, Toxi$ и Soda Luv впервые выступят на VK Fest

В 2024 году на фестивале VK Fest соберутся не только звезды российской поп-сцены, но и представители альтернативной музыки. Организаторы анонсировали лайнап мероприятия, сообщается в пресс-релизе российской соцсети.

Впервые на фестивале выступят группа 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, Bushido Zho, «Каспийский груз», Xolidayboy, Soda Luv, Найк Борзов, Zoloto, Toxi$ и Xcho.

Организаторы фестиваля решили распределить выступления по разным городам России. В Москве мероприятие состоится на знаменитом стадионе «Лужники». В Уфе, в парке «Ватан», 1 июня на сцене выступят «Звери», Cream Soda, Хаски, Клава Кока, Ramil, Ольга Бузова и Юля Паршута. В Красноярске, на острове Татышев, 8 июня свои выступления представят Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. Фестиваль также пройдет в Сочи.

Особенностью феста будет прямой национальный эфир, где ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс смогут пообщаться с хедлайнерами события. Так, 31 мая они выйдут в эфир из Уфы, 7 июня - из Красноярска и 14 июня - из сочинского Сириуса.

Санкт-Петербург также не останется в стороне от масштабного события. В городском Парке 300-летия 29 июня отыграют Баста, Мот, Элджей, OG Buda + Mayot, Xolidayboy и другие. Множество артистов будет выступать сразу на нескольких сценах.