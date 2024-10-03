Тематические ярмарки «Товары регионов России» пройдут в Солнечногорске в октябре

Выездные тематические ярмарки «Товары регионов России» проведут в Солнечногорске. Они будут посвящены богатой на урожай золотой осени. Торговые ряды развернут на Советской площади с 7 по 13 октября и с 25 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители смогут приобрести фермерскую мясную, молочную, рыбную продукцию, сухофрукты, мед, одежду, головные уборы, обувь и другое. В ассортименте представят и товары подмосковных производителей. Вся продукция проходит обязательную сертификацию и ветеринарный контроль.

«Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.