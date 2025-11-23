Телеведущего Александра Васильева могут арестовать заочно в России

В отношении ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева может быть вынесено решение о заочном аресте в связи с крупной задолженностью по налогам, достигшей 325 тысяч. Известный телеведущий, сбежавший во Францию, перестал оплачивать счета еще с мая 2025 года, сообщает Mash .

Предварительно известно, что налоговая служба подала иск на сумму 95 тысяч к ООО «ЛАВ». Банковские счета компании, открытые в двух разных банках, заблокированы и арестованы. Указанный юридический адрес признан недостоверным. Доходы организации, составлявшие 26 миллионов рублей в 2022 году, к 2024 году обнулились.

ООО занималось сотрудничеством с разными предприятиями в сферах производства фарфора, текстиля и хрусталя, но в настоящее время компания не принимает новые заказы: страница в ВК удалена, телефонный номер выставлен на продажу, а оставшиеся товары распродаются по сниженным ценам на маркетплейсах.

После начала СВО модельер сбежал во Францию и заявил, что не намерен возвращаться обратно в Россию ни при каких условиях. В настоящее время искусствовед зарабатывает на жизнь, читая лекции о моде.

