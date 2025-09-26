Телеведущий Александр Васильев заявил, что не вернется в РФ ни за какие деньги

Телеведущий и историк моды Александр Васильев отказался приезжать в Россию, из которой уехал после начала спецоперации. Он подчеркнул, что не вернется в страну ни за какие деньги, сообщает SHOT .

Три года назад Васильев уехал из РФ, теперь он живет во Франции. Также историк моды путешествует по миру, зарабатывая на лекциях о моде.

В соцсетях Васильев активно рекламирует женский онлайн-клуб, юрлицо которого зарегистрировано в РФ. Еще искусствовед может быть ведущим на мероприятиях, но только не на российской территории.

При этом телеведущему предлагали приехать в страну на ивент, обещали 15 млн рублей. Но он отказал. Как рассказали представители Васильева, у него уже расписан 2026 год и визит в РФ ему некуда впихнуть.

При этом в стране у историка моды осталась квартира стоимостью 50 млн рублей в столичных Хамовниках (площадь около 100 кв. м), а еще действующий ИП.

Ранее в Монако встретились экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев и жена футбольного тренера Валерия Карпина Дарья, но приятной беседы не получилось. Васильев прогнал Карпину с экскурсии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.