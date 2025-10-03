Телеведущая Арина Шарапова провела патриотическую беседу с учащимися Подмосковья

В Учебно-методическом центре «Авангард» при поддержке Корпоративного университета развития образования состоялась встреча, посвященная морально-патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках просветительского проекта «Путь к Победе» телеведущая, общественный деятель и продюсер цикла короткометражных фильмов «Культурный код России» Арина Шарапова провела беседу с курсантами, участниками военно-патриотических сборов, о значении сохранения культурной памяти и уважении к подвигу русского народа.

Программа мероприятия включала просмотр и обсуждение фильмов из цикла «Культурный код России 3.0: Путь Победы». Участники обсудили историю городов-героев и системообразующую роль исторической памяти в формировании Русского Культурного Кода.

В ходе беседы акцентировалась важность сохранения идентичности, менталитета, традиций и духовно-нравственных установок народа. Участники поделились историями о подвигах своих прадедов, что стало примером правильных ценностных ориентиров, основанных на духе, воле и стремлении защищать Родину.

Такие встречи играют важную роль в формировании ценностных ориентиров молодого поколения и способствуют развитию уважения и любви к культурно-историческим традициям российского народа.

