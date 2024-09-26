Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что страдает генетической болезнью

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что борется с последствиями хронической генетической болезни и вынуждена уделять повышенное внимание своей печени. Звезда делает регулярные капельницы, строго следит за своим питанием, исключая жирную пищу, а также полностью отказалась от алкоголя после 44 лет.

О болезни

Речь идет о синдроме Жильбера — хронической патологии печени, в основе которой лежит генетически обусловленное стойкое повышение содержания в сыворотке крови непрямого билирубина.

Протекает болезнь доброкачественно — не приводит к циррозу и раку печени. Повышает вероятность развития холестаза и желчнокаменной болезни, а при обострениях — ощутимо снижает качество жизни пациента. Данная патология обусловлена генетически, поэтому вылечиться от нее невозможно, однако правильные действия пациента и врача помогут взять течение болезни Жильбера под контроль и избежать развития осложнений.

«У меня с печенью с детства проблемы. У меня генетическая болезнь Жильбера. Пигментация на лице и такой более желтый цвет кожи. И за печенью все время нужно следить. Если я съедаю, например, какой-то икры чуть больше, чем пару ложек, например, черной, мне сразу плохо. Жирное — мне плохо, алкоголь у меня печень уже не фильтрует, не воспринимает, хотя не скажу, что я им злоупотребляла в течение жизни. Я все время с этой печенью вожусь. С желчным, с печенью. Капельницы делаю специальные», — поделилась звезда в беседе с нутрициологом, создателем первой в России школы практической нутрициологии Holistica Ириной Шиманской.

Она добавила, что в детстве болела гепатитом А и теперь не может быть донором крови. Сейчас Чехова не ест ничего жареного, строго следит за поступлением жиров.

Как болезнь изменила Чехову

Телеведущая призналась, что уже начинает ощущать на себе признаки старения.

«Изменилось все. Например, непереносимость алкоголя у меня случилась, хотя до этого я вообще не знала, что такое похмелье. После 44 лет алкоголь стал доставлять мне сплошные неприятности, я перестала его пить», — рассказала Чехова.

В то же время актриса и телеведущая убеждена, что находится в своей лучшей форме. В этом ей помогают здоровый сон, теплая вода с мятой, а также информационный покой.

«Сейчас я — лучшая версия себя за все годы своей жизни. Меня устраивает, что я не молодуха. Никогда не смотрю новости, не люблю переживать за происходящее в мире. Очень тяжело мне это дается. Не люблю толпу. Мне тяжело быть там, где много людей. Не люблю громкую музыку. На меня плохо действуют все кофеиносодержащие напитки», — заявила телеведущая.