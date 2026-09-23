Телеканал «Россия-Культура» покажет спектакли из Подмосковья 23–25 сентября

Телеканал «Россия-Культура» покажет 23–25 сентября три видеоспектакля по рассказам Чехова на русском жестовом языке. Их сняли в музее-заповеднике «Мелихово» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показы начнутся 23 сентября в 14:40 со «Скрипки Ротшильда». Спектакль «Злоумышленник» выйдет 24 сентября также в 14:40, а «Гриша» — 25 сентября.

Видеоспектакли сняли осенью 2025 года в рамках проекта «Чехов в жесте» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Роли исполнили артисты Театра неслышащих актеров «Недослов», а озвучили актеры мелиховского театра «Чеховская студия». «Злоумышленника» и «Гришу» снимали в Главном доме усадьбы, «Скрипку Ротшильда» — в школе села Мелихова.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» также проводит экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей. В музее регулярно проходят мероприятия благотворительного марафона «Не уставайте делать добро!». Средства, собранные в 2026 году, направили фонду «Подари жизнь» на наборы магистралей для процедуры деплеции клеток, необходимой детям при пересадке костного мозга.

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