Телеканал «Ямал» покажет новые факты о Мангазее

Премьера второй серии документального фильма «Мангазея. Неоконченная партия» состоится 27 апреля в 20:00. Проект посвящен истории одного из самых богатых русских городов сибирского Заполярья.

Первая часть вышла 20 апреля и рассказывала о расцвете Мангазеи и ее стремительном благосостоянии. В продолжении авторы сосредоточились на причинах упадка города и событиях, которые привели к прекращению его существования.

«Вторая часть продолжает первую, она более насыщена. В ней зрители узнают, почему Мангазея прекратила свое существование, какие события привели к тому, что город пришел в упадок. Будут представлены новые факты о Мангазее», — рассказал «Север-Прессу» руководитель сектора документального кино и специальных репортажей телеканала «Ямал» Дмитрий Пальцев.

В фильме использованы технологии искусственного интеллекта. С их помощью создана сцена встречи этнографа и археолога Валерия Чернецова с его учеником, исследователем Мангазеи Георгием Визгаловым. За шахматной партией ученые обсуждают историю древнего города и малоизвестные факты.

Мангазея располагалась на территории современного Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее история до сих пор вызывает научный интерес.

