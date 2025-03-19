Театры четырех стран покажут спектакли на театральном фестивале «Мелиховская весна»

С 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 25-й раз пройдет международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. В афишу юбилейного фестиваля вошло более 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Фестиваль «Мелиховская весна» ежегодно с 2000 года проводит музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нем приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Павловича Чехова или о самом Чехове.

Также у фестиваля есть традиционная специальная программа «Чехов+», представляющая постановки по произведениям еще одного автора. На фестивале 2025 года в нее войдут спектакли по произведениям Уильяма Шекспира.

На участие в XXV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» с сентября по декабрь 2024 года было подано 142 заявки от театров из 18 стран. В итоговую афишу, сформированную Экспертным советом фестиваля, включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Тамбова, Пензы, Твери, Орла. Международную часть программы составят театры из Могилёва (Республика Беларусь), Шымкента (Республика Казахстан) и Сычуаня (Китайская Народная Республика).

Всего в афише юбилейной «Мелиховской весны» больше 30 мероприятий: помимо спектаклей пройдут творческие встречи с режиссерами и артистами Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым, Ольгой Хохловой.

Отдельную специальную программу — спектакль по произведениям Чехова и документальный фильм, снятый к 165-летию писателя — представит на фестивале Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

«25 лет — внушительный возраст для фестиваля. И афиша двадцать пятой «Мелиховской весны» будет под стать: больше 20 спектаклей театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, творческие встречи, специальная программа с киноакадемией Н. С. Михалкова. Оргкомитет фестиваля получил более 140 заявок от театров со всего мира. Уверен, что юбилей нашего старейшего подмосковного театрального фестиваля, проходящий в год 165-летия Антона Павловича Чехова, станет ярким культурным событием, и приглашаю зрителей в музей-заповедник «Мелихово»!» — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Еще одно специальное событие, приуроченное к фестивалю в этом году — проведение в музее-заповеднике «Мелихово» при поддержке президентского фонда культурных инициатив Мелиховской школы молодых театральных критиков. В конце мая состоится ее очный этап: два десятка театральных критиков и блогеров со всей России под началом опытных наставников будут оттачивать свое мастерство в течение всех фестивальных дней.

2025 год, богатый на знаковые даты, отмечен и юбилеем знаменитой пьесы «Чайка», написанной Чеховым в Мелихове 130 лет назад. 23 мая откроет фестивальную программу «Чайка» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. А всего на фестивале будет представлено 4 интерпретации «Чайки».

Спектакли фестиваля будут сыграны на нескольких площадках: на уличной сцене в центре мелиховской усадьбы А. П. Чехова с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Полная программа фестиваля представлена на сайте музея «Мелихово» chekhovmuseum.com.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.