Театралы в Пушкинском отметили День культуры антиквизом

Сборная команда сотрудников Пушкинского и Ивантеевского музыкально — драматических театров и волонтеры провели антиквиз культуры, сообщили в пресс-службе округа.

В зале собрались команды не только от театров, но и от домов культуры, библиотек, музеев, парков, музыкальных и художественных учреждений округа.

Заместитель главы муниципалитета Елена Панькив и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула вручили отличившимся представителям сферы грамоты и благодарственные письма, после чего прошла игра, где команды отгадывали слова и песни, выступали в игровых номерах.

«В учреждениях культуры округа трудятся порядка 1 000 человек. Это люди с большим сердцем и глубокими историческими знаниями. Желаю всем работникам вдохновения, творческих успехов и крепкого здоровья!» — отметил ранее, поздравляя сотрудников сферы культуры, глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.