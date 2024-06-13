Финал театрального поединка «Школьная лига» состоится в Реутове 16 июня

В Реутове 16 июня, в центре культуры и искусств состоится финальное выступление команд школьных театров молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В финале примут участие команды школьного театра «Кракелюр» (г. Дедовск), школьного театра «Рожденные сиять» (ЗАТО г. о. Звездный городок) и театральной студии «Бригада П» (г. Одинцово). В день финала для участников проекта состоятся мастер-классы, а для художественных руководителей и педагогов коллективов пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области педагогики, режиссуры и театрального менеджмента. В рамках финальных мероприятий состоится заключительная игра проекта «Театральный поединок. Школьная лига», в результате которой три команды-финалиста распределятся по местам на пьедестале почета. Завершится праздничный вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей проекта.

Арбитрами поединков будут авторитетные деятели российского театрального искусства. Зрителями финальных мероприятий сезона станут коллективы из школьных театров разных городов Московской области. Гостей финала ждут активности от участников проекта и танцевальный флешмоб.

Адрес проведения финального поединка: центр культуры и искусств, г. Реутов, ул. Южная, д. 5. Сбор гостей с 16:00. Начало — в 17:00. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

В первом сезоне проекта «Театральный поединок. Школьная лига» приняли участие более 50 коллективов из 31 населенного пункта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.