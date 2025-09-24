Во втором отборочном этапе Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского», который прошел 21 сентября в д. Демихово Орехово-Зуевского городского округа, приняли участие около 450 человек. Свои работы, отрывки из спектаклей, жюри представили восемь театров из четырех регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

В Демиховском дворце культуры выступил детский театр «Коляда» из Шатуры, театральный коллектив «Творческая мастерская Росток» из Павловского Посада, кинотеатральная студия Ольги Чуваевой из Коломны, а также театральный коллектив «Грим» из Пушкино со спектаклем-короткометражкой «Ромка и Юлька» (режиссер-постановщик Николай Токарев).

Для участников театральных коллективов прошел театральный акселератор, на котором сотрудники Пушкинского музыкально-драматического театра выступили в качестве экспертов.

Ведущий солист Пушкинского музыкально-драматического театра Антон Майер провел занятие по сценическому движению. Ребята учились снимать внутренние зажимы и непринужденно чувствовать себя на сцене.

Заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий провел для руководителей театров семинар по видам грантовой поддержки, рассказал об особенностях подачи заявок на гранты в различные фонды.

По итогам очного этапа были объявлены два первых финалиста. Ими стали театральный коллектив «Грим» из Пушкино и кинотеатральная студия Ольги Чуваевой из Коломны. Результаты заочных отборов будут объявлены отдельным списком в конце отборочных туров.

Завершился день показом оперетты «Севастопольский вальс» Пушкинского музыкально-драматического театра.

Молодежный театральный фестиваль «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и Администрации г. о. Пушкинский.

В ближайшие две недели завершающие отборочные туры пройдут в Пушкино и в Наро-Фоминске. Финальный этап фестиваля состоится в ноябре 2025 года в Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.