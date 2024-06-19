Театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» стартует в Москве 20 июня

VI летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале «Фабрика Станиславского» участвуют постановки региональных театров, не всегда доступные столичному зрителю. Театры представляют спектакли разных театральных школ и направлений, но центральное место занимает традиционный психологический театр, где основным выразителем идей и смыслов является актер.

В конкурсной программе фестиваля участвуют спектакли «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина; «Возвращение» Андрея Платонова в постановке Самарского театра юного зрителя «Самарт»; «Дон Кихот» по сценарию Шварца и роману Сервантеса Нижегородского ТЮЗа; «Мудрецы» Островского в постановке драматического театра «На Литейном», Санкт-Петербург и др.

Образовательная программа фестиваля включает в себя мастер-классы и лекции по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам от ведущих мастеров российского театра. Студенты региональных театральных вузов будут на практике исследовать систему Станиславского. Участниками образовательной программы станут 29 студентов актерских факультетов из Алтайского государственного института культуры (г. Барнаул), Северо-Кавказского государственного института искусств (г. Нальчик), Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей и др. Кроме того, впервые в рамках фестивальной образовательной программы пройдут мастер-классы для молодых актеров Подмосковья, участниками которых станут 20 актеров из семи театральных коллективов Московской области: Мытищ, Щелкова, Серпухова, Истры, Жуковского, Ногинска и Люберец.

Открытие фестиваля состоится 20 июня в Народном парке «Усадьба Лефортово». Гостям фестиваля представят эскиз спектакля по пьесе А. П. Чехова «Чайка» в постановке Сергея Безрукова. В ролях: Анна Снаткина, Павел Харланчук, Алексей Ярмущик, Анастасия Дворянская, Леонид Громов и др.

«В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами — театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары. В афише фестиваля — в основном мировая и отечественная классика: Островский, Платонов, Лорка, Шиллер, Сервантес, Мюссе. По традиции ждем на «Фабрике Станиславского» будущих молодых актеров — студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра. Повышение профессионального уровня начинающих артистов — важная часть нашего фестиваля. Ведь, несмотря на то, что в конкурсной программе представлены спектакли талантливых режиссеров, посвящен он, прежде всего, его величеству Актеру. В финале мы будем награждать именно артистов — за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт», — отметил народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

В жюри фестиваля вошли театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна, помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова, помощник ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев; театральный критик, журналист, эксперт фестиваля «Золотая Маска» и фестиваля современной драматургии «Ремарка» Ксения Аитова; театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, сотрудник изданий «Театрал», «Театральная афиша», «Экран и сцена», «Сцена», и других, член жюри и экспертных советов премии «Золотая Маска» и фестиваля «Новосибирский транзит» Ирина Алпатова.

Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Московской области. Организатор — Московский Губернский театр.

Афиша фестиваля доступна по ссылке.

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