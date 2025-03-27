Театральные коллективы ДК «Сатурн» в Раменском готовят новые спектакли

Руководитель коллективов Анна Тушина анонсировала повторные показы спектакля «Далекие близкие звезды», премьеру «Робот типа училка» и рассказала о победе на фестивале имени Фаины Раневской.

Анна Тушина руководит тремя театральными коллективами в ДК «Сатурн» — «Кукарямба» для детей 6-12 лет, «Веселый благанчик» для подростков 12-15 лет и «Художественное слово» для молодежи.

Недавно коллектив «Веселый благанчик» показал на сцене ДК «Сатурн» спектакль «Далекие близкие звезды» по рассказам Анатолия Приставкина. Постановка посвящена тяжелой теме эвакуации детей из Москвы в годы Великой Отечественной войны. По словам Анны Тушиной, эта память должна сохраняться, поэтому спектакль еще раз представят зрителям в конце апреля — начале мая.

На Международном фестивале любительских и народных театров имени Фаины Раневской театральные коллективы ДК «Сатурн» завоевали пять наград, в том числе звание лауреата первой степени за спектакль «Ангелы не плачут». Анна Тушина гордится успехами своих учеников и высоко ценит этот фестиваль за профессиональный уровень жюри.

Говоря о ближайших планах, Анна рассказала о новом спектакле «Робот типа училка». Его премьера запланирована на 22 апреля. В постановке есть такая фраза, что детям нужен живой учитель, который может смеяться и плакать, ошибаться и признавать свои ошибки.

Еще одну премьеру готовит младшая группа «Кукарямба» — спектакль «Дюймовочка». Постановка приурочена ко Дню защиты детей. К осени обновят постановки «Ангелы не плачут» и «Шутки Чехова», а также покажут спектакль по пьесе «Медведь».

По словам руководителя, театральное творчество важно не только для будущих актеров, но и для развития коммуникативных навыков, умения мыслить и отстаивать свою позицию. «Упражнения по актерскому мастерству раскрепощают ребят, учат не бояться аудитории», — отметила Анна Тушина.

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