Театрализованная игровая программа «Забавы ради!» пройдет в Бронницах

В преддверии празднования Масленицы комплексный центр социального обслуживания и реабилитации приглашает всех желающих на театрализованную игровую программу «Забавы ради!». Мероприятие состоится 21 февраля в 12:00 у сцены парка культуры и отдыха «Бронницкий луг», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это увлекательное мероприятие, организованное участниками проекта активного долголетия, обещает подарить незабываемые эмоции и положительные впечатления. Бронницкие долголеты подготовили для вас интересное тематическое представление. Вас ждут веселые игры, яркие конкурсы, зажигательные песни и пляски. Вы обязательно увидите традиционное сжигание чучела Масленицы и, конечно же, попробуете вкусные блины с горячим чаем.

Участники клуба «Активное долголетие» приглашают детей и взрослых почувствовать дух Масленицы, вспомнить народные традиции и провести время с семьей и друзьями. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу радости и веселья.

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