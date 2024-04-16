Театр танца Подмосковья стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса

13 апреля в Калуге прошел Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Лазурное небо». Фестиваль собрал сильнейшие творческие коллективы из разных городов России, сообщается на сайте администрации округа Чехов

Соревнования прошли в КЗ «Арена». Ребята из подмосковного театра танца «Седьмое небо» привезли на суд жюри 10 постановок, 9 из которых стали обладателями лауреата l степени и спецприза за эмоциональную и выразительную подачу номеров.

«Поздравляем все группы театра танца „Седьмое небо“ с замечательной победой, а младшую группу коллектива с победным дебютом. Благодарим руководителя коллектива Татьяну Гавриленко и всех педагогов за проделанную работу! Желаем всем участникам дальнейших творческих побед!» — отметили в администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.