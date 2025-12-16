Театр танца «Гжель» выступил в Электростали в честь 80-летия атомной промышленности

Концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель» стал финальным событием серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию отечественной атомной отрасли.

В Электростали более 100 лет работает Машиностроительный завод, входящий в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Предприятие считается одним из ведущих мировых производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций.

Благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом» и проекту «Территория культуры Росатома» жители города смогли увидеть выступление коллектива. Театр танца «Гжель» известен своим уникальным хореографическим стилем, сочетающим элементы русского народного танца и современные направления. В программе концерта были представлены номера, отражающие различные аспекты русской культуры, истории и фольклора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.