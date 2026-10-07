Театр Сергиева Посада представил спектакль «Иудушка. Страсти»

«Театральный ковчег в Дубраве» из Сергиева Посада 6 октября показал спектакль «Иудушка. Страсти» в Москве на сцене «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Показ прошел в рамках Всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Театральный ковчег в Дубраве» представил Сергиев Посад на Всероссийском фестивале-смотре «Атлас театральной России». Показ спектакля «Иудушка. Страсти» состоялся 6 октября на сцене «Мастерской «12» Никиты Михалкова» в Москве.

Постановка создана по мотивам романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» и входит в Золотой фонд союза театральных деятелей Российской Федерации. Театр стал одним из немногих коллективов, представляющих Московскую область в проекте, который объединил театры из разных регионов страны.

Спектакль показали в зале почти на 700 мест. В администрации отметили профессиональную и слаженную работу команды, талант и самоотдачу артистов. Участие в фестивале стало еще одной возможностью представить Сергиев Посад на театральной карте России.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.