Театр «Русский балет» представит вечер одноактных балетов в Одинцове 19 апреля

Вечер одноактных балетов пройдет 19 апреля в ДК «Солнечный» в Одинцове. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева представит «Шопениану» Михаила Фокина и балет «Анна Каренина» в постановке Валерии Васильевой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В первом отделении зрители увидят балет Михаила Фокина «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена. Спектакль будет показан в хореографической редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, который ранее был одним из ведущих исполнителей партии Юноши на сцене Большого театра.

Во втором отделении прозвучит живая музыка Людвига ван Бетховена. Театр представит одноактный балет «Анна Каренина» по мотивам романа Льва Толстого в постановке балерины и хореографа Валерии Васильевой. Она исполнит главную партию, партию фортепиано сыграет лауреат международного конкурса Кирилл Кашунин.

В спектаклях также заняты заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, заслуженные артисты Московской области Антон Гейкер, Юлия Звягина и Оксана Гасникова, а также другие артисты труппы.

Театр «Русский балет» при поддержке благотворительного фонда Вячеслава Гордеева в течение пяти лет реализует учебно-просветительскую программу «Русский балет. Творческая мастерская». Проект направлен на поддержку творческой молодежи и артистов, пробующих себя в профессии балетмейстера. Лучшие работы включают в репертуар театра.

Начало программы в 17:00. Возрастное ограничение 6+. Подробности и билеты размещены на официальном сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.