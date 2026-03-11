Театр «Русский балет» из Подмосковья провел гастроли на юге России

Московский областной театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева с 5 по 11 марта выступил в городах Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. Спектакли посетили более 11 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастрольный тур был приурочен к Международному женскому дню. Артисты представили балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро». В Анапе и Новороссийске по просьбам жителей также показали «Жизель» А. Адана.

Спектакли прошли в Ялте, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Керчи, Ессентуках, Кисловодске, Сочи, Геленджике, Краснодаре, Анапе и Новороссийске. Показы в Музыкальном театре Симферополя и Дворце культуры рыбаков в Севастополе состоялись при участии Крымского симфонического оркестра под управлением А. Долинского. Билеты были раскуплены заранее.

В гастролях участвовала почти вся труппа театра, в том числе заслуженный артист России Д. Котермин, заслуженный артист Московской области М. Арефьев, заслуженный артист Республики Коми М. Фомин, а также ведущие солисты и лауреаты международных конкурсов. Подготовкой артистов занимались педагоги — заслуженные артисты РФ С. Устюжанинова и Д. Проценко, заслуженный артист Московской области А. Гейкер и заслуженный работник культуры Московской области М. Чино.

Во время выступлений в Ялте театр посетила съемочная группа телеканала «Крым». Артистов пригласили в праздничный эфир программы «Добрый вечер», где солисты исполнили фрагменты из «Лебединого озера» и рассказали о работе театра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.