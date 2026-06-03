Театр «Русский балет» из Подмосковья откроет фестиваль в Ставрополе

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева 6 июня выступит на открытии форума «Белая акация» в Ставрополе. Коллектив представит балетную сюиту «Дон Кихот» на сцене Зеленого театра Центрального парка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Форум творческих союзов «Белая акация» пройдет в Ставрополе с 6 по 11 июня. В день открытия зрителям покажут балетную сюиту «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в постановке Вячеслава Гордеева по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Спектакль входит в число самых популярных одноактных балетов в репертуаре театра.

В Ставрополь приедут заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, лауреат международных конкурсов Алена Таценко, ведущие солисты Анна Геладзе, Андрей Семенов, Алексей Рыбин и другие артисты. Труппу сопровождают педагоги-репетиторы, подготовившие ввод новых исполнителей, — заслуженная артистка РФ Светлана Устюжанинова и Дмитрий Проценко. Ранее маэстро Гордеев, будучи премьером Большого театра, исполнял партию Базиля.

«Дон Кихот» — балет, который заряжает энергией с первого такта. Мы везем в Ставрополь не просто спектакль, а фейерверк танца, эмоций и виртуозности. Мы рады открыть фестиваль «Белая акация» именно этим спектаклем — он задает тон празднику искусства», —

отметил художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.