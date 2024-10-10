Театр Подмосковья впервые выступил на Всероссийском фестивале музыкальных театров

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Мюзикл «Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматического театра с успехом прошел на сцене центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Показ состоялся 8 октября в рамках IX Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пушкинский музыкально-драматический театр стал первым театром из Подмосковья, который принял участие в одном из самых авторитетных фестивалей музыкальных театров страны. ПМДТ выступил наряду с такими прославленными коллективами, как Государственный академический Большой театр, Московский государственный академический театр, театр «Новая опера», Московской государственный академический детский музыкальный театр им. Наталии Сац и другими.

Мюзикл «Бесприданница» на музыку Юрия Лазаря, либретто Валентины Виленской, в постановке Бориса Урецкого получил высокие оценки зрителей. Особо отметили современную нетривиальную трактовку классической пьесы А. Н. Островского, игру и исполнительское мастерство актеров, балетное сопровождение.

Постановка спектакля состоялась при поддержке министерства культуры РФ. Информационную поддержку оказали министерства культуры и туризма Московской области и администрация городского округа Пушкинский.

Организатор IX Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» — ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке министерства культуры РФ. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль отдельно выделен в «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденной правительством РФ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.