Театр моды «Эксклюзив» из Подольска стал лауретом Международного фестиваля-конкурса

Театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь» из Подольска стал лауреатом I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «Ты лучший», организованный арт-центром «Триумф» в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллектив выступил на конкурсе с младшим составом в возрасте 6-9 лет в показе стилизованной народной коллекции «У нас нонче субботея». Показ готовили режиссёр-постановщик Ирина Лаптева и хореограф Надежда Борисова.

Создатели коллекции постарались отразить в ней красоту и широту русской души. Костюмы коллекции являются ансамблем, созданным по фольклорным мотивам. Ансамбли состоят из просторной русской рубахи, косоклинного сарафана, дополненного фартуком-занавеской. Также ансамбль дополняют жакеты, крой которых позаимствовали у душегрей.

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств России, профессора, академики, доктора искусствоведения, эксперты международного класса по хореографии, профессиональные актеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.