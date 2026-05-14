Театр «Махаон» показал в Мытищах спектакль «Хрустальный ключ»

Премьера спектакля «Хрустальный ключ» прошла 12 мая в ДК «Яуза» в Мытищах. Постановку по произведению Тамары Крюковой представил театр «Махаон» детской школы искусств № 3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сюжет рассказывает о приключениях брата и сестры в загадочном мире, где оживают существа из древних славянских легенд. Героям предстоит пройти испытания, чтобы найти камень Алатырь и вернуть жизнь целебному источнику — «Хрустальному ключу».

Директор детской школы искусств № 3 Иван Михеев отметил, что благодаря понятному и живому языку автора дети с интересом погрузились в историю.

«Я восхищаюсь тем, как писательница воплощает свою безграничную фантазию в запоминающихся образах, которые так нравятся детям», — подчеркнул он.

Тамара Крюкова, присутствовавшая на премьере, заявила, что рада тому, что ее книги вдохновляют детей на творчество и помогают раскрывать внутренний потенциал.

«Способность творить — это бесценный дар природы. Если у детей проявляется желание творить, это предвещает появление будущих звезд в актерском, режиссерском, писательском, поэтическом и художественном искусстве», — добавила Тамара Шамильевна.

По ее словам, выбранный материал наглядно показывает, как добро может победить зло без насилия. В завершение вечера гости пообщались с писательницей, задали вопросы и получили автографы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.