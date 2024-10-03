Театр из Пушкина впервые выступит на фестивале лучших музыкальных театров РФ

Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» проходит с сентября по ноябрь на центральных театральных площадках Москвы и объединяет в своей афише больше 40 спектаклей российских музыкальных театров. Так, в этом году столичному зрителю будет представлен мюзикл «Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спектакль Пушкинского театра покажут наряду со спектаклем «Риголетто» Государственного академического Большого театра России, «Веселой вдовой» Московского государственного академического театра и другими постановками лучших музыкальных театров России.

Мюзикл «Бесприданница» был поставлен при поддержке Министерства культуры РФ. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, «Бесприданница» стала не только визитной карточкой театра, но и одним из крупнейших культурных событий прошедшего года.

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Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.