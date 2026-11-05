Театр из Химок представил школьные постановки на семинаре в Петербурге

Химкинский молодежный театр МБКТ 5 ноября выступил соорганизатором научно-методического семинара «Современные модели организации школьного театра» в Санкт-Петербурге. Участники провели мастер-класс и показали спектакль «Ах, Саша…», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар собрал специалистов со всей страны, заинтересованных в развитии детского театрального творчества. Делегация из Химок поделилась опытом объединения театральных коллективов разных школ в единое творческое пространство.

«МБКТ объединяет ребят и педагогов из школы «Триумф», лицея № 7 имени Д. П. Уланова, школы «Лидер» и Тридцать первой школы. Мы показали, что школьный театр может быть большим творческим пространством, где дети из разных школ вместе учатся, раскрывают таланты и создают настоящие сценические постановки», — рассказал соруководитель Химкинского молодежного театра МБКТ Станислав Красников.

Артисты провели мастер-класс и совместную театральную мастерскую с воспитанниками театра «Большая сцена» школы № 68 Санкт-Петербурга. Спектакль «Ах, Саша…» — интерпретацию комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — посмотрели преподаватели, студенты, школьники и представители театрального сообщества.

«Участие ребят в профессиональном семинаре такого уровня — значимое событие для всей системы образования округа», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Она отметила, что в округе создают условия для развития творческих способностей школьников и навыков командной работы. По ее словам, глава Химок уделяет особое внимание образовательной среде и поддержке инициатив, помогающих детям реализовать себя.

Участники договорились о дальнейшем сотрудничестве. Коллективы кафедры театрального искусства РГПУ имени Герцена и школьной студии «Большая сцена» пригласили в Химки на ответный семинар. Обмен опытом укрепляет профессиональные связи и расширяет возможности развития школьного театра в регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.