Театр из Химок представил на ВДНХ шоу «Голоса Победы»

Актеры химкинского драматического театра «Наш дом» 12 мая показали на ВДНХ девятичасовое представление «Голоса Победы», посвященное событиям Великой Отечественной войны. В постановке под руководством режиссера Юрия Зайцева приняли участие более 120 артистов и музыкантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шоу длилось 9,5 часа и объединило актеров, солистов и музыкантов. Постановка включала 11 эпизодов, которые последовательно раскрывали ключевые события Великой Отечественной войны — от обороны Москвы до Сталинградской битвы и освобождения Севастополя.

Сотни гостей ВДНХ стали зрителями масштабного проекта. Эмоциональные сцены и музыкальные номера напомнили о подвигах советских людей, цене Победы и ее значении для будущих поколений.

Химкинский драматический театр «Наш дом» — единственный профессиональный драматический театр в Химках. В репертуаре — постановки по произведениям русской и зарубежной классики, спектакли по пьесам советских и западных драматургов XX века, а также детские представления, включая «Дюймовочку» и «Балладу о ежике». Театр участвует в федеральном проекте «Пушкинская карта»: зрителям доступны льготные билеты и оплата по карте, а афиша регулярно пополняется новыми спектаклями разных жанров.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.