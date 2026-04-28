сегодня в 16:52

Театр из Богородского округа стал лауреатом фестиваля «Память вечно жива»

Театральная студия «Третий возраст» из Богородского округа стала лауреатом областного фестиваля «Память вечно жива!» в Долгопрудном. Коллектив представил отрывок из спектакля «Дети войны» и получил диплом в номинации «Театральная постановка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль, приуроченный ко Дню Победы, объединил более 15 коллективов со всего Подмосковья. Богородский округ на сцене представили участники проекта «Активное долголетие» со спектаклем «Дети войны».

Со сцены прозвучали истории детей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Постановка передала боль утрат, голод и ожидание отцов, не вернувшихся с фронта. Зрители тепло встретили артистов, многие не сдерживали слез и после выступления благодарили актеров лично.

«Спасибо артистам за смелость, за боль, пропущенную через сердце, за то, что заставили зал замереть», — поделились зрители после показа.

Организаторы отметили, что фестиваль «Память вечно жива!» стал не только площадкой для демонстрации творческих способностей, но и событием, объединившим участников общей темой памяти и патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.