Театр «ФЭСТ» в Мытищах представил спектакль «Нашествие»

Премьера спектакля «Нашествие», приуроченного к 85-летию битвы за Москву, состоялась 30, 31 октября и 1 ноября на «Сцене под крышей» мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая постановка театра «ФЭСТ» рассказывает о войне на фронте и в тылу через трагедию одной семьи. В центре спектакля — отношения близких людей, которым предстоит преодолеть гордыню и найти путь к прощению.

По сюжету немецкие войска приближаются к Москве. Известный врач Иван Таланов, его жена Анна Николаевна и дочь Ольга отказываются от эвакуации, не желая оставаться в стороне от борьбы. В этот момент домой возвращается сын Федор, отбывавший наказание за убийство. Больной и озлобленный, он чувствует себя никому не нужным и отталкивает тех, кто готов помочь.

Город занимают захватчики, которым противостоит партизанская организация. Федор не стремится на фронт, но встреча с девушкой, пережившей насилие со стороны немецкого офицера, становится для него переломной. Он решается на поступок, который может привести его к прощению, — если удастся вернуться.

Через судьбы героев спектакль раскрывает страхи и надежды общества и показывает, что война затрагивает не только передовую, но и тыл, и внутренний мир человека.

Возрастное ограничение — 16+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.