Татьяна Буланова заявила, что амулет помог ей вернуть популярность

Певица Татьяна Буланова поделилась, что после получения амулета от друга с экстрасенсорными способностями заметила новую волну популярности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артистка рассказала, что использует эзотерические атрибуты для защиты от негативного воздействия. По ее словам, амулет изготовил близкий друг, известный в оккультных кругах.

«У меня есть друг, который обладает экстрасенсорными способностями. Он мне изготовил этот амулет. Честно говоря, я не знаю, помогает этот атрибут или нет, но такое впечатление, что ко мне вернулась слава как раз после того, как мне вручили этот рукотворный символ», — сказала Буланова.

Певица не стала раскрывать имя знакомого, чтобы не привлекать к нему внимания.

«Я не могу точно сказать, как это все работает. Наверное, помогает, если у меня так резко взлетели рейтинги. Но в целом я могу сказать, что амулет я ношу с собой практически постоянно», — добавила артистка.

Буланова подчеркнула, что не берется объяснять механизм действия амулета, однако связывает рост интереса к своему творчеству именно с его появлением.

