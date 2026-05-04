Татьяна Буланова рассказала, почему не сдерживает слез 9 Мая

Певица Татьяна Буланова призналась, что во время выступлений 9 Мая не может сдержать слез, вспоминая деда, который прошел всю Великую Отечественную войну. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

В преддверии Дня Победы артистка поделилась семейной историей. По ее словам, дедушка дошел до Берлина и прошел всю войну, и память о нем особенно остро ощущается во время праздничных концертов.

«Мой дедушка дошел до самого Берлина, прошел всю войну. Часто вспоминаю его и думаю о нем. А вообще 9 мая — это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается», — призналась звезда.

Буланова отметила, что в День Победы ей часто приходится выступать с военными песнями. По словам певицы, и в этом году 9 Мая, вероятнее всего, она также будет работать на сцене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.