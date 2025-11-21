Танцоры Лобни завоевали 6 первых мест на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге

Образцовый хореографический ансамбль «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» из Лобни принял участие во Всероссийском конкурсе «Два этапа» проекта LEVEL UP в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс собрал более 230 хореографических работ со всей страны. «Серпантин» прошел во второй этап проекта, где шесть номеров были удостоены звания лауреатов I степени и два номера — лауреатов II степени. Три композиции получили от членов жюри максимальные оценки.

«Особую признательность заслуживает работа художественного руководителя ансамбля Елены Олеговны Кодиной, чей профессионализм и преданность делу стали залогом этого успеха», — отметили в администрации ДК.

В состав жюри конкурса вошли известные хореографы Павел Глухов, Кристина Селиванова и Сергей Медведев. Они также отметили специальным дипломом оригинальное решение в номере лобненского коллектива «Место под солнцем» (постановщик — Катерина Незванова).

