сегодня в 09:30

Танцоры из Подольска приняли участие в «Гандагана собирает друзей» в Грузии

Трайбл-студия «Терра» из Подольска приняла участие в грандиозном мероприятии «Гандагана собирает друзей» и вместе с местными танцевальными группами станцевала национальный аджарский танец, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители культурно-досугового центра «Южный» вместе с руководителем Элеонорой Лисицкой побывала в солнечной Грузии.

Они приняли участие в массовом исполнении гандаганы, или аджарского танца, который символизирует дружбу и гостеприимство.

Вечер объединил на сцене танцоров, певцов и музыкантов. Подольчан встречали с теплом и устроили большое застолье. Угощали национальными блюдами, в том числе ароматным аджапсандалом и румяным хачапури.

Кульминацией встречи стал общий национальный танец, который объединил сердца людей разных национальностей.

Гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии. Фестиваль сельского туризма «Гандгана» проводится в Батуми с 2015 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.