Танцоры из округа Пушкинский завоевали 6 дипломов на фестивале в Сочи

Хореографический ансамбль «Фантазеры» «Академии развития» привез с фестиваля «Жемчужный март» из Сочи 6 дипломов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Около 700 участников прибыли на фестиваль-конкурс из разных уголков страны: Донецка, Ельца, Сургута, Омска, Перми, Ульяновска, Архангельска, Петрозаводска, Лихославля, Рязани, Новочебоксарска.

Танцоры из округа Пушкинский показали несколько номеров в разных номинациях: классический танец, эстрадный и современный. В результате стали обладателями трех дипломов Лауреатов 1 степени и трех — 2 степени — в разных возрастных категориях.

«Ансамбль „Фантазёры“ не только репетировал, соревновался и с волнением ожидал оглашения результатов конкурса, но и успел отдохнуть у моря, поплавать в бассейне с морской водой, посетить дендропарк Сочи, съездить на экскурсию на 33 водопада, погулять по городу и окрестностям. Было солнечно, весело и дружно», — делятся впечатлениями участники коллектива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.