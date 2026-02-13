Танцоры из Красногорска завоевали призовые места на конкурсе в Карелии

Юные танцоры из хореографической студии «Палитра танца» представили Красногорск на международном конкурсе-фестивале «Энергия Севера», который прошел 12 февраля в Республике Карелия. В мероприятии приняли участие более тысячи исполнителей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Конкурсная программа включала 178 номеров различных жанров, которые оценивало профессиональное жюри. Красногорский коллектив получил дипломы первой степени за номера «Колокольчики» и «Страницы», второй степени — за композиции «Туманные воды» и «Потерянный след», а постановки «Шпана» и «Потерянное слово» были отмечены званиями лауреатов третьей степени.

Среди участников — кадеты Лицея №1 поселка Нахабино Алиса Гончарова и Ксения Кувыклина. Девушки успешно совмещают учебу в кадетском классе с занятиями хореографией, демонстрируя высокий уровень дисциплины и целеустремленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.