Танцоры из Дзержинского стали лауреатами I степени фестиваля «ПЛАМЯ ФЕСТ»

Воспитанники коллектива эстрадного танца «Жемчужинка» дворца культуры «Энергетик» в Дзержинском городского округа Люберцы завоевали три диплома лауреатов I степени на Всероссийском фестивале «ПЛАМЯ ФЕСТ» в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив представил на суд жюри несколько номеров. Танцы «Хулиганить», «Кто у папы с мамой» и «Как по травкам» стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный танец». Еще одна работа — «Только этот танец» — принесла «Жемчужинке» диплом лауреата II степени.

Руководитель коллектива Наталья Приймак отметила, что за каждой победой стоят ежедневная работа воспитанников, дисциплина и любовь к сцене.

Родители и руководство ДК «Энергетик» поблагодарили педагога за профессионализм, терпение и чуткое отношение к детям. На страницах дворца культуры в соцсетях юным танцорам пожелали новых творческих идей и ярких сценических побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.