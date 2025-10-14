Танцоры из Балашихи вошли в Книгу рекордов России

Это выступление вошло в Книгу рекордов России как «Спектакль с наибольшим количеством участников».

Мюзикл объединил на одной сцене 795 участников из 32 регионов страны. Балашихинские танцоры готовились к участию в проекте полгода: проходили кастинги и отборочные туры, онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Всего в отборочных турах приняло участие почти 15 тысяч участников.

«Для нас это не просто участие, а подтверждение того, что системная работа, дисциплина и любовь к танцу приводят к настоящим вершинам. Мы гордимся каждым учеником и тренером, кто вышел на сцену в составе рекордной команды», — отметил директор студии Никита Егорьев.

Восемь человек из команды «Нейрон» получат официальные сертификаты рекордсменов России.

Мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени», организованный «Офисом креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, стал масштабным проектом по объединению молодежи и формированию общих культурных ценностей среди молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.