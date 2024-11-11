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Танцевальный коллектив выступил с отчетным концертом в Лыткарине

В ДК «Центр Молодежи» Лыткарина прошел отчетный концерт коллектива современного танца «ИриС». Уже 33 года коллективом руководит Ирина Семенова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники коллектива показали зрителям результаты своих долгосрочных тренировок, подарив тем самым всем присутствующим в зале праздник грации, музыки, свободы движения и ярких эмоций.

На концерте выступили все возрастные группы. В программе были представлены лучшие из лучших разноплановых постановок, которые показали весь спектр жанров и хореографического мастерства воспитанников коллектива.

Напомним, что 27 октября солисты коллектива современного танца «ИриС с большим успехом выступили на конкурсе „Танцуем вместе“, который проходил в Долгопрудном.

Трио в составе Матиевой Софьи, Седковой Софьи и Березиной Юлианы было удостоено лауреатства первой степени за постановку «Третий лишний». Вероника Демина также получила награду второй степени за номер «Скажи будильнику, что я перезвоню».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.