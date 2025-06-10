Танцевальный коллектив Дубны стал призером творческого фестиваля «Мир без границ»

Танцевальный коллектив «Дубравушка» Талдомского социального центра из Дубны принял участие в Гала-концерте победителей Х Международного творческого фестиваля «Мир без границ». Дубненцы, молодые люди с ОВЗ, заняли почетное третье место, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Для участников коллектива «Дубравушка» это стало настоящим праздником танца и творчества.

Конкурсный номер коллектива — вальс «Тучи в голубом» — стал ярким и запоминающимся моментом в программе. Этот танец, исполненный ребятами с ограниченными возможностями здоровья, вызвал восхищение у зрителей. Зрители не только внимательно смотрели, но и активно подтанцовывали вместе с молодыми артистами.

Участие в фестивале «Мир без границ» — это не только возможность для коллектива «Дубравушка» представить свои таланты широкой аудитории, но и стимул для дальнейшего развития и совершенствования. Такие мероприятия способствуют укреплению творческих связей между коллективами, обмену опытом и идеями.

Гала-концерт победителей Х Международного творческого фестиваля «Мир без границ» стал настоящим праздником для всех особенных любителей искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.