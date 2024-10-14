сегодня в 11:29

Танцевальный коллектив из Павловского Посада победил в Международном фестивале-конкурсе

Участники Детского танцевального коллектива «Апельсин» Дома культуры «Ленский» из Павловского Посада приняли участие в XIII Международном фестивале-конкурсе творчества и искусств «В душе моей Россия» где стали ЛАУРЕАТАМИ I степени, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе участники соревновались в следующих номинациях: Хореография, вокал, инструментальное исполнительство, цирковое искусство, театр, мода и дизайн, короткометражное кино и мультипликация, фотография и фотографика, изобразительное искусство, прикладное творчество, оригинальный жанр, учитель и ученик, мастер виртуоз, концертмейстерское мастерство.

Юных павловопосадцев оценивали за мастерство и технику исполнения движений, композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, артистизм, раскрытие художественного образа.

— Я очень горжусь своими детишками. Они огромные молодцы. Не смотря на дикое волнение, они собрались и победили. Впереди у нас много планов и новых номеров. Будем готовиться и покорять новые вершины, — отметила руководитель коллектива Мария Харламова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.