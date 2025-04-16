Танцевально-спортивный клуб Ленинского округа отмечает 20-летие

В Ленинском городском округе отметили 20-летний юбилей местного танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», на счету которого три победы на Чемпионате России по танцевальному спорту и шесть — на Чемпионате Москвы. За 20 лет работы тренеры клуба подготовили более 3 тысяч спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«История „Звездного вальса“ началась в 2005 году, когда 18-летний Игорь Турукин, который сам с 7 лет занимался танцевальным спортом, решил открыть танцевальный кружок во дворце культуры в Видном. Шло время, клуб показывал высокие результаты на различных соревнованиях, росло количество воспитанников, которых уже не мог вместить дворец культуры. Мы стали открывать филиалы в школах, сначала в Видном, затем в других населенных пунктах Ленинского округа, чтобы принять всех желающих. Сейчас у нас 28 филиалов в округе и за его пределами, а наши когда-то юные танцоры становятся нашими педагогами и воспитывают новые поколения успешных спортсменов», — приводятся в сообщении слова директора по развитию клуба «Звездный вальс» Елены Турукиной.

Главными достижениями участников клуба являются 6 побед на Чемпионате Москвы и 3 победы на Чемпионате России по танцевальному спорту в категории формейшн — это сложный вид исполнения, когда танцевальную композицию должен синхронно представить целый ансамбль из нескольких пар.

«Наш клуб является организатором одного из самых крупных в России турниров по танцевальному спорту. В мае 2025 года он пройдет во дворце спорта „Видное“ уже в 15-й раз. Последние три года мероприятие бьет рекорды по количеству участников. Поздравляю основателя и руководителя клуба Игоря Турукина, тренерский коллектив, ребят и их родителей с юбилеем! Желаю и дальше прославлять Ленинский округ и Подмосковье своими победами», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что сегодня в «Звездном вальсе» только спортивными бальными танцами занимаются свыше 2 тысяч ребят, кроме того, развиваются такие направления, как современная хореография и художественная гимнастика, а в команде наставников прибывают олимпийские чемпионы и их тренеры: Амина Зарипова, Анастасия Татарева и другие выдающиеся спортсмены.

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