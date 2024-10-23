Тайны особняка: в петербургском музее пройдет тематическая экскурсия для детей

Директор музея «Особняк Румянцева» Государственного музея истории Санкт-Петербурга Татьяна Шмакова рассказала, что в нем пройдет тематическая экскурсия для детей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Школьникам расскажут о судьбах разных поколений жильцов, и как они были связаны с большими событиями русской истории. Также детям покажут здание с разных сторон: они смогут подняться по парадной и черной лестницам, побывают в гостиной знатной дамы XIX века и в коммуналке XX века.

«Было принято решение устроить некое путешествие во времени. Особняк хранит массу тайн. Например, уникальная история, связанная с именем Николая Румянцева. Он купил этот дом в начале XIX века и разместил там свою колоссальную коллекцию. В ней было 28 тыс. томов книг. Поэтому сам дом при перестройках обретал новые помещения», — отметила Шмакова.

По ее словам, в конце XIX столетия дом приобрели потомки императорской фамилии и переехали туда из Мариинского дворца. В 80-е годы была проведена реставрация парадной части дома.